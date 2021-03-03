Германия продлевает пограничный контроль с Чехией и отдельными районами Австрии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия продлевает контроль на границе с Чехией и отдельными районами Австрии до 17 марта, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Об этом заявил статс-секретарь парламента Стефан Майер во время закрытого заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Из этих регионов сейчас разрешен въезд только гражданам Германии и иностранцам, имеющим вид на жительство в Германии. Исключения действуют для водителей грузовиков и пассажиров пригородных поездов, однако они должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до выезда.

Ранее Институт Роберта Коха (RKI) в Германии включил Чехию, Люксембург и австрийскую федеральную землю Тироль в список территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за роста числа инфицированных коронавирусом. 11 февраля правительство Германии объявило о введении запрета на въезд из Чехии и Тироля в связи с распространением там новых штаммов коронавируса.-0-