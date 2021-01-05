Германия продлила карантин до 31 января

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии продлевают до конца января карантин, который вступил в силу 16 декабря. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами региональных властей, сообщает ТАСС.

"Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений", - сказала она.

Канцлер также подтвердила, что в кризисных регионах ФРГ из-за коронавируса запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км. К веским причинам относится, к примеру, посещение врача. Правило вступит в силу в округах, где в течение недели на 100 тыс. населения будет приходиться 200 случаев заражения коронавирусом.

Из-за новой волны пандемии в начале ноября сначала закрыли кафе и рестораны, но этого оказалось недостаточно. В середине декабря правила пришлось существенно ужесточить и закрыть почти все торговые точки. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны, школьники переведены на дистанционное обучение. Предполагалось, что меры будут действовать до 10 января.-0-