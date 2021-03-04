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04 марта 2021, 20:29

Германия продлила режим эпидемии национального масштаба до 30 июня

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Германии до 30 июня продлил действие режима эпидемии национального масштаба, который ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Бундестага.

Режим позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. За его продление проголосовали 368 парламентариев, против выступило 293 человека.

С начала пандемии в Германии выявлены 2 471 942 инфицированных, умерли 71 240 пациентов с коронавирусом. В декабре ежедневный прирост числа заразившихся достигал 30 тыс., в конце января ситуация начала стабилизироваться.

Режим карантина в ФРГ действует с 16 декабря. В среду его продлили, но при этом власти согласовали шаги по выходу из локдауна. В марте могут открыться театры, магазины и уличные террасы ресторанов, но только при соблюдении ряда условий.-0-

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