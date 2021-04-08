Германия проведет переговоры с Россией о возможных поставках "Спутника V"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС. Об этом сообщил глава Минздрава Йенс Шпан в эфире радиостанции WDR 5, сообщает ТАСС.

Как отметил Йенс Шпан, Еврокомиссия 7 апреля заявила, что не будет заключать предварительных договоров на поставку российской вакцины. "В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить", - сказал Йенс Шпан.

Министр подчеркнул, что теперь ожидает от российской стороны прояснения вопроса, когда и сколько вакцины конкретно может получить Германия после допуска.

Ранее председатель постоянного комитета по вакцинации немецкого Института вирусологии имени Роберта Коха Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF назвал очень хорошими данные испытаний "Спутника V". "Если препарат будет протестирован и одобрен, я лично не буду возражать против его использования", - подчеркнул он.

В свою очередь министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек уточнил, что его ведомство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможных поставках вакцины в регион.

Накануне, 7 апреля, премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил о готовности региона закупить 2,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" в случае одобрения препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее число населения которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.-0-