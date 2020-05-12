Германия рассчитывает полностью открыть границы к 15 июня

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии рассчитывают постепенно открыть границы с соседними государствами и полностью отказаться от контроля, введенного из-за пандемии коронавируса, к 15 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, официально о своих планах правительство ФРГ объявит уже на текущей неделе. Контроль предполагается заменить обычными выборочными проверками.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вопрос открытия границ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Во время заседания кабинета министров она сообщила, что "пока Париж не готов вернуться к привычном режиму на границе, но французские власти рассчитывают восстановить его также к середине июня".

Согласно плану Еврокомиссии, оказавшемуся в распоряжении немецкой газеты, сначала внутри ЕС будут открыты границы между странами с относительно похожей ситуацией с распространением коронавируса. Документ будет представлен в ближайшую среду.

Ранее, с 16 марта, Германия де-факто закрыла границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией, а позднее с Бельгией, Нидерландами, Польшей и Чехией. Пересекать ее могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Сохранена также свобода передвижения товаров.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.-0-