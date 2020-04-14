Германия рассматривает возможность смягчения ограничительных мер

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии рассматривается вопрос о смягчении мер по социальному дистанцированию, введенных в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg.

Как заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, если подтвердится тенденция к снижению случаев заражения, могут быть ослаблены ограничения, введенные в прошлом месяце. Национальная академия наук Германии 13 апреля рекомендовала постепенно открывать начальные школы и младшие классы средней школы.

Канцлер Ангела Меркель 15 апреля на встрече с региональными премьерами обсудит сроки, когда могут быть смягчены меры социального дистанцирования.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии пятый день подряд снижается число новых случаев коронавирусной инфекции. На 13 апреля зафиксировано более 130 тыс. заболевших, умерли свыше 3,1 тыс. человек. Германия занимает четвертое место в Европе по числу случаев заболевания, уровень смертности в стране относительно низок - около 2,5%.-0-