Германия рассматривает введение локдауна для непривитых

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии обсуждают возможность введения локдауна для непривитых из-за ухудшения эпидемической обстановки, сообщает ТАСС.

"Может быть, в случае роста случаев коронавируса нам нужно начать общественную дискуссию о том, вводить ли меры локдауна только для непривитых", - сказал журналу Spiegel глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард.

Исполняющий обязанности главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун также высказался за ужесточение противоковидных мер. По его словам, так называемое правило 3G, которое подразумевает доступ в общественные места для привитых, переболевших и сдавших анализы, можно заменить на правило 2G - в него включены первые два пункта их трех.

"Модель 3G помогла нам осенью, у нас была стабильная статистика, но сейчас мы видим рост числа случаев. Это означает, что требуются дополнительные меры, логично, чтобы модель 2G стала бы следующим этапом", - пояснил он в интервью телеканалу RTL.

Газета Leipziger Volkszeitung сообщает, что введение модели 2G обсуждается в федеральной земле Саксония.

До этого в Германии были введены два локдауна, первый продлился три месяца, второй - почти полгода. За последние сутки в стране зарегистрировано почти 25 тыс. случаев заражения COVID-19. Это примерно на 5 тыс. больше, чем было неделю назад.-0-