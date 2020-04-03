Германия разрешит въезд в страну 80 тыс. трудовых мигрантов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на закрытые границы из-за пандемии коронавируса, Германия в апреле и мае разрешит въезд в страну в каждом месяце до 40 тыс. сезонных мигрантов, сообщает Deutsche Welle.

О таком решении объявили министр внутренних дел Хорст Зеехофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер. Данная мера принята в связи с нехваткой сезонных работников, а также во избежание дефицита определенных видов фруктов и овощей и повышения цен на них.

Пересечь границу Германии мигранты смогут только в составе организованных групп.

В течение двух недель для мигрантов будет предусмотрен "виртуальный карантин" - люди будут работать и жить небольшими группами, максимально изолированными одна от другой, и не смогут выходить за пределы предприятия.

Ожидается, что большинство сезонных работников прибудет из стран Восточной Европы, в основном из Румынии и Польши. Еще 20 тыс. человек планируют нанять из числа жителей Германии. При этом, как рассчитывает правительство, к полевым работам будет привлечено до 10 тыс. безработных, студентов и тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией.

Европейская комиссия 30 марта призвала страны ЕС разрешить сотням тысяч сезонных работников-мигрантов пересекать границы, несмотря на национальные меры по сдерживанию коронавируса.-0-