Германия с 1 октября отменит общее предостережение относительно поездок за пределы ЕС

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии решило отменить с 1 октября общее предостережение относительно поездок примерно в 160 стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии, сообщает Deutsche Welle.

Нынешнее общее предостережение относительно путешествий в третьи страны продлится до 30 сентября, а уже с 1 октября будет введен дифференцированный подход к странам в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в каждой из них.

"С октября мы возвращаемся к индивидуальной системе для каждой страны. Надеемся также, что удастся достичь соответствующих договоренностей с другими странами - членами ЕС, ведь было бы хорошо, если бы в ЕС действовали одинаковые для всех правила", - отметили в министерстве.

Однако предостережения продолжат действовать относительно тех стран и регионов, где будут наблюдаться значительные темпы распространения COVID-19. Однако их могут и отменить, если там будут действовать карантинные нормы.

До сих пор самыми большими критиками общего предостережения относительно зарубежных поездок были представители туристической отрасли. Больше всего туроператоры критиковали чиновников за отсутствие именно дифференцированной системы, так как ограничения на поездки вводились для более 80% стран мира. Дифференцированная система касалась только стран - членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону.

17 марта министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил предостережение относительно поездок примерно в 200 стран мира в связи с пандемией COVID-19. В июне эта норма была отменена для стран ЕС.-0-