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11 июня 2020, 12:42

Германия с 16 июня отменяет запрет на въезд в страну сезонных работников

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии с 16 июня отменяются действующие в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничения на въезд для сезонных работников из стран ЕС и Шенгенского соглашения, сообщает Euronews.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства ФРГ, работодатели должны будут гарантировать соблюдение строгих санитарных норм. Работники же будут распределены на группы, и если заболеет один человек, то на обязательный карантин будет отправлена вся бригада. Предполагается, что такие правила будут действовать до 31 декабря.

В 2019 году в Германии трудились около 300 тыс. сезонных работников, в основном из Румынии и Польши. Из-за эпидемии COVID-19 максимальное количество трудовых мигрантов в этом году было ограничено до 80 тыс. При этом немецкие фермеры столкнулись с острой проблемой нехватки рабочих рук, так как в стране значительно увеличился спрос на местную продукцию.-0-

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