Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия с 16 мая начнет ослаблять контроль на границах с соседними странами, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, страна ослабит пограничный контроль с Францией, Швейцарией и Австрией. Также будут отменены жесткие меры на границах с Люксембургом и Данией. При этом будет осуществляться выборочный контроль. Полностью границы Германии откроются к 15 июня при условии, что к тому времени эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Германия в середине марта ввела жесткий контроль на границах с соседними странами. С тех пор пограничные переходы открыты лишь для коммерческого транспорта и лиц, регулярно ездящих на работу в соседнее государство.-0-