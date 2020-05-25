Германия смягчает введенные из-за пандемии ограничения

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия с сегодняшнего дня переходит на новый этап смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Почти во всех землях будут снова открыты рестораны. В некоторых они уже работают, например, в Берлине. Исключением пока останется Саксония-Анхальт. В Баварии разрешат работать пивным и ресторанам лишь под открытым небом. Отели, гостиницы и хостелы уже доступны для туристов в Гамбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии и Тюрингии. С сегодняшнего дня они открываются в Бремене, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Шлезвиге-Гольштейне.

В Мекленбурге - Передней Померании до 25 мая действовал запрет на въезд жителей других регионов, но с понедельника гостиницы могут принимать туристов со всей страны. Кроме того, открываются кинотеатры и бассейны. Зрители, если они не являются членами одной семьи, должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Работники обязаны носить защитные маски. Руководство кинотеатров должно будет записывать личные данные граждан, чтобы в случае необходимости отследить цепочки заражений.

По всей Германии по-прежнему действуют правила социальной дистанции. В этой связи в ресторанах столы расставлены на удалении минимум в 1,5 м. Во многих местах нанесена маркировка, указывающая путь следования или места в очереди.

Бассейны и сауны в отелях закрыты. По-прежнему не работают бары, кальянные. Когда они смогут открыться, пока не известно. Под запретом до 31 августа остаются массовые мероприятия, такие как народные праздники, спортивные состязания со зрителями, крупные концерты, фестивали.

В Германии, по оценке института вирусологии имени Роберта Коха, заразился 178 281 человек. Умерли от последствий заболевания 8 247. Выздоровели около 160,3 тыс. человек.-0-