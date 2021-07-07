Германия смягчила правила въезда из пяти стран

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия с сегодняшнего дня смягчила правила въезда из пяти стран, в числе которых Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Института вирусологии имени Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ).

До сих пор Россия, Великобритания, Индия, Непал и Португалия входили в список территорий, где распространяются опасные мутации коронавируса. Это означало, что по прибытии оттуда резиденты ФРГ должны были отправляться на двухнедельный карантин. Это правило было обязательным даже для полностью привитых.

С 7 июля вышеназванные страны переходят в другой перечень - с этого дня по классификации Института Роберта Коха они будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. В этом случае необязательно будет находиться в карантине две недели. Прибывающие с негативным тестом на COVID-19 вынуждены будут пробыть на карантине 10 дней, однако в случае, если и результат второго теста у них будет отрицательным, срок пребывания на карантине сократится до пяти дней. Если же человек имеет одну из зарегистрированных в ЕС прививок или же перенес коронавирус в прошлом, то отправляться на карантин ему теперь не надо будет вообще.

Причиной смягчения ограничений стало то, что дельта-вариант коронавируса получил значительное распространение в самой Германии. Ранее глава Минздрава Йенс Шпан отмечал, что он в июле станет доминирующим в стране. По данным Ассоциации аккредитованных лабораторий Германии, сейчас этот штамм уже составляет почти половину из всех новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике.

В списке территорий, где, по оценке RKI, распространяются опасные мутации коронавируса, отныне остается 11 государств. Это Бразилия и Уругвай в Латинской Америке и Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР в Африке.-0-