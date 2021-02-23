Германия столкнулась с третьей волной пандемии - Меркель

23 февраля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии. Такое мнение она выразила во вторник во время заседания фракции ХДС / ХСС в Бундестаге, сообщает ТАСС.

"Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной", - приводят слова федерального канцлера журналисты.

Тем не менее, по мнению Ангелы Меркель, рабочая группа под руководством главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих карантинных мер. Глава правительства ФРГ подчеркнула на заседании, что для нее в области экономики важно открыть "сначала магазины, затем рестораны и только потом отели".

С 16 декабря в ФРГ действует жесткий карантин. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны. Встречаться в частных домах и квартирах позволено только максимум с одним человеком из другого домохозяйства. В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно носить защитные маски. Карантин пока действует до 7 марта.-0-