Германия усилила контроль на границе с Францией после инцидента в Страсбурге

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг усилила контроль на границе с Францией после инцидента со стрельбой в Страсбурге, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Сотрудники полиции проверяют всех въезжающих со стороны Страсбурга. Кроме того, автомобилистов попросили по возможности воздерживаться от пересечения границы в этом районе.
По данным немецкого журнала Der Spiegel, мужчина, открывший стрельбу в Страсбурге, ранее был судим в Германии за кражу. После отбывания наказания в 2017 году он был депортирован во Францию. Французская газета Le Parisien также сообщила, что в ходе обыска в его квартире были обнаружены гранаты.
Как сообщалось, три человека погибли в результате стрельбы 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Еще, по уточненным данным, 13 граждан пострадали. Подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга. В его поисках задействованы 350 полицейских, два вертолета, солдаты антитеррористического подразделения.-0-
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