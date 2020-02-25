Германия ужесточает меры безопасности после трагедии на карнавале

Фото Reuters
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия усилит меры безопасности на карнавалах после трагедии в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), где местный житель въехал на автомобиле в толпу зрителей 24 февраля. Об этом сообщает Reuters.
По данным полиции, в результате трагедии пострадало около 60 человек, в том числе 18 детей.
Представитель прокуратуры заявил, что водитель не был пьян. Мотивы его действий до сих пор не известны.
В связи с произошедшим, в федеральной земле Гессен были отменены многие карнавальные шествия. Другие регионы Германии решили ограничиться усилением мер безопасности на карнавалах.-0-