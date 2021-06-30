Германия в 2022 году намерена закупить вакцины от коронавируса почти на 4 млрд евро

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Германии планирует в следующем году потратить 3,9 млрд евро на закупку 200 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила газета Handelsblatt, передает ТАСС.

"На каждого жителя ФРГ будет приходиться в среднем более двух доз", - говорится в сообщении. Такой шаг поможет подготовиться к появлению новых мутаций вируса и возможным сбоям в поставках вакцины.

В понедельник глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что более 35% жителей Германии прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. 44,6 млн немцев (53,6% населения), по его словам, были вакцинированы по крайней мере один раз.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca , а также Johnson & Johnson.-0-