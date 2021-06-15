Германия вложит 2 млрд евро в квантовые технологии до 2025 года

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что федеральное правительство инвестирует 2 млрд евро в квантовые технологии в течение ближайших четырех лет, сообщает ТАСС.
"Германия относится к мировым лидерам в области исследования квантовых технологий, - сказала Ангела Меркель, принимая онлайн участие в запуске квантового компьютера концерна IBM в городе Энинген. - До 2025 года мы выделим дополнительные 2 млрд евро в качестве инвестиций в эту отрасль".
Запущенный в Энингене компьютер, по данным IBM, является самым мощным коммерческим квантовым компьютером в Европе.-0-