Германия внесла США в список стран с высоким риском заражения коронавирусом

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия с 15 августа внесла США в число стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом, сообщает Deutche Welle.Таким образом, лицам, которые будут въезжать в ФРГ из Соединенных Штатов, предстоит провести от пяти (при наличии отрицательных результатов теста) до десяти дней в карантине, если они не имеют подтверждения о полной вакцинации или о том, что переболели COVID-19.Кроме того, Берлин вносит в указанный список стран Израиль, Кению, Черногорию и Вьетнам. Португалия же - за исключением популярных у туристов региона Алгарви на юге страны и Лиссабона - из этого перечня исключается, уточнили в Институте имени Роберта Коха (RKI).Критериями для включения в этот реестр является не только прирост инфицированных, но и скорость распространения вируса, нагрузка на систему здравоохранения, а также - для ряда стран - отсутствие данных о ситуации с пандемией.Среднее за семь дней число умерших с COVID-19 13 августа достигло в США 645, практически удвоившись за две недели. Это самый высокий показатель с мая на фоне активного распространения дельта-штамма.Ежедневное число новых заражений выросло примерно на 66 % за тот же период и вернулось на уровень, который в последний раз наблюдался в начале февраля. Средний ежедневный показатель за неделю превысил 128 тыс., согласно данным Университета Джона Хопкинса и агентства Bloomberg.Наиболее быстро коронавирус распространяется в южных штатах, включая Арканзас, Флориду, Луизиану, Миссисипи и Техас, где отделения интенсивной терапии работают на предельных мощностях.Тем временем число детей, госпитализированных с COVID-19, в Соединенных Штатах достигло рекордно высокого уровня - чуть более чем 1900 на 14 августа, что эксперты также связывают с мутацией дельта.К 2 августа в стране были полностью вакцинированы более 164 млн человек, при этом среди них было зафиксировано лишь 1507 летальных исходов (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и лишь 7101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом.-0-