Германия выделит дополнительно 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией, США - $2 млрд

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия выделит еще 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией, включая механизм COVAX, призванный обеспечить вакцинами развивающиеся страны. Об этом заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам виртуальной встречи лидеров стран Группы семи, сообщает ТАСС.

На данный момент ФРГ уже выделила порядка 3 млрд евро на глобальную программу по борьбе с пандемией.

Кроме того, президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят на программу Всемирной организации здравоохранения COVAX $2 млрд.

Между тем, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что победа над пандемией может быть достигнута благодаря дополнительным миллиардным инвестициям в строительство предприятий по производству вакцины, которые могли бы обеспечить равный доступ к ней всех стран. Также необходима совместная работа государств и международных компаний. Это необходимые инвестиции для того, чтобы впредь мировая экономика не несла многомиллиардные убытки из-за пандемии.

Билл Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.-0-