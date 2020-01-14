Германия выделяет 86 млрд евро на модернизацию железнодорожной инфраструктуры

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия запустила план стоимостью 86 млрд евро по модернизации и расширению своей железнодорожной инфраструктуры, пытаясь сделать данный вид транспорта более экологичным, сообщает агентство Bloomberg.

План рассчитан на 10 лет и предусматривает не только модернизацию рельсов, мостов и подвижного состава, но также наращивание пропускной способности и электрификацию большего количества маршрутов. Делается это, чтобы как можно больше немцев путешествовали по железной дороге, а не на автомобилях и самолетах, которые загрязняют окружающую среду.

Федеральное правительство профинансирует амбициозный проект на 62 млрд евро, а государственная Deutsche Bahn AG на 24 млрд евро.

Сообщается, что к 2030-у году все крупные города Германии будут соединены между собой поездами, которые будут отправляться по маршрутам каждые 30 минут. В течение следующего десятилетия должны быть отремонтированы 2000 мостов, обновлены 2000 км железнодорожных и 2000 стрелочных переводов.-0-