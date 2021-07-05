Героизация коллаборационистов и чествование ветеранов СС - глава Совета раввинов Европы высказался о политике Латвии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двойственность политики Латвии в отношении сохранения памяти о холокосте и одновременной героизации ветеранов СС и коллаборационистов вызывает сожаление, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"Действительно, еврейская община Латвии живет более чем неплохо, развивается, в том числе при поддержке правительства. Однако удивительная двойственность в политике государства, касающейся памяти о холокосте, имеет место. Власти Латвии до сих пор совмещают память о холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах. К сожалению, правительства некоторых стран до сих пор пытаются переписать историю. Я бы порекомендовал им оставить это для ученых и историков", - сказал раввин.

Почти 90% латвийских евреев погибли во время войны. Страна также стала одним из центров сосредоточения концлагерей для евреев - как ее жителей, так и привезенных из других стран. 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога Риги была сожжена нацистами вместе с находившимися в ней людьми. В этот день в Латвии отмечается день памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Гольдшмидт отметил крайнюю важность того, что память об ужасах холокоста существует и транслируется на государственном уровне.

Ранее президент СРЕ выразил возмущение словами премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что Польша не должна платить за преступления против имущества евреев во время холокоста, совершенные на ее территории. Он заявил об этом после того, как польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, и пригрозило ухудшением отношений между двумя странами.-0-