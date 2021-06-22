Гинцбург: для защиты от индийского штамма коронавируса необходима ревакцинация

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для защиты от индийского штамма коронавируса может быть недостаточно "памяти" клеток, необходима ревакцинация, и прививка препаратом "Спутник V" способна защитить от этой мутации инфекции. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает газета "Известия".

По его словам, индийский штамм по-другому взаимодействует с клетками. В отличие от уханьского или британского штамма, индийский вариант не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Поэтому, подчеркнул Александр Гинцбург, надо иметь высокий уровень антител, чего можно добиться вакцинацией "Спутником V", а через полгода ревакцинацией "Спутником Лайт".

Создавать новый вариант вакцины нет необходимости, так как существующий препарат способен дать надежную защиту, резюмировал эксперт.

По данным представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове, на 22 июня индийский штамм коронавируса выявили в 92 странах. Она напомнила, что он более заразен и быстро распространяется.

20 июня врачи описали специфические симптомы, характерные для индийского штамма коронавирусной инфекции. Так, британские специалисты рассказали, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.-0-