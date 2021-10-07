Гинцбург: испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа начнутся в конце 2022 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические испытания единой вакцины против коронавируса и гриппа начнутся в конце 2022 года. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает газета "Известия".

В основе технологической платформы будущего препарата лежит гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

"Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата - конец следующего года", - рассказал эксперт.

Как отмечает издание, помимо Центра им. Гамалеи свои единые вакцины против коронавируса и гриппа разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал исследования своей вакцины на лабораторных животных.-0-