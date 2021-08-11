Гинцбург: о победе над COVID-19 еще рано говорить

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспрецедентные силы задействованы для изучения COVID-19, но пока говорить о том, что о нем известно все, рано, так же как нельзя сказать и о победе над вирусом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, сообщает РИА "Новости".

"Для изучения вируса, конечно, задействованы огромные научные силы, можно даже сказать, беспрецедентные. Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что ученые еще не все знают о коронавирусе, тем более что он меняется, и довольно сильно. По словам Гинцбурга, уже известно, что вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека, что способно вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое и является во многом причиной тяжелых последствий.

При этом сказать, что сейчас есть эффективная химия против коронавируса, которая помогала бы больным выздороветь легко и просто, пока нельзя, добавил Гинцбург.

Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.-0-