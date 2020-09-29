Гинцбург: правильно привитый человек не может быть переносчиком коронавируса

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правильно привитый от коронавируса человек, у которого выработались нейтрализирующие вирус антитела, не может быть переносчиком вируса. Об этом во вторник сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

"Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела в определенном количестве, не будет никогда переносчиком инфекции. Если он не ответил на вакцину по какой-то причине (это небольшая категория людей, обычно бывает 5-10%), то можно считать, что хотя он и прививался, но не стал привитым, то такой человек, безусловно, может быть переносчиком инфекции", - сказал ученый в интервью радиостанции "Вести ФМ".

Александр Гинцбург также добавил, что с осторожностью к вакцинации нужно относиться людям с хроническими аутоиммунными заболеваниями.

"Безусловно, в результате вакцинации люди, которые являются носителями этих хронических аутоиммунных заболеваний, будут защищены, но может произойти обострение их хронических заболеваний. Чтобы этого не произошло, предварительно нужно проконсультироваться у врача, который наблюдает человека или иммунолога", - пояснил специалист.-0-