Гинцбург: при резком увеличении числа вакцинируемых COVID-19 можно одолеть за несколько месяцев

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус можно одолеть за несколько месяцев, если число вакцинируемых резко увеличится. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".

"Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев", - заявил Александр Гинцбург.

По его словам, для полной защиты от дельта-штамма необходимо не менее 300 антител. "Центр им. Н.Ф.Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана с участием 4 тыс. москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от дельты полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт". Если в результате вакцинации "Лайтом" вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника". Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - заявил Александр Гинцбург.-0-