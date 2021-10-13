Гинцбург: ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к COVID-19 минимум на полгода

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" спустя полгода продлевает иммунитет к коронавирусу на шесть-семь месяцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Центра им.Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Дополнительное бустирование вторым компонентом "Спутника V" поднимает уровень протективных антител, и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только "Спутником Лайт". И, соответственно, этот диапазон наиболее часто встречающийся после шести месяцев использования "Спутника V", поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", - сказал он.

По словам Александра Гинцбурга, такой вывод основан на данных более 4 тыс. привитых москвичей.

По данным Центра им.Гамалеи, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против превалирующего в России штамма дельта составила 70%. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на этот штамм приходится 97% заражений коронавирусом.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".-0-