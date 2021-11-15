Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от COVID-19

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавирусной инфекции не выявлено, защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

"Были случаи ревакцинации несколько раз, наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", - сказал ученый.

Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург сказал: "Абсолютно никаких".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.-0-