Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение США в течение нескольких лет - Пентагон

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение США в ближайшие пару лет, заявил в интервью телеканалу
Отвечая на вопрос, насколько США близки к тому, чтобы получить гиперзвуковое оружие, он ответил: "Думаю, это вопрос пары лет".
Накануне исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты изучают возможности разработки различных типов ракет, запрещенных ранее российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.
"Мы больше не являемся стороной договора и смотрим, как можем воспользоваться этим… Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем эту возможность", - отметил он.-0-