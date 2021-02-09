Гипотеза о лабораторном происхождении коронавируса крайне маловероятна - ВОЗ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной". Об этом сегодня на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, сообщает ТАСС.

"Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел вирус", - сказал Питер Бен Эмбарек.

Передача от животного к человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса, считают в ВОЗ. "У нас было четыре ключевые гипотезы, каким образом вирус мог передаться человеку. Первая - это прямая передача от животного к человеку, вторая - передача вируса к человеку от промежуточного вида животного, в котором вирус мог адаптироваться и находиться до передачи к человеку... Третья гипотеза - это передача через продовольственную цепочку, в частности через замороженные продукты. И четвертая гипотеза - это вероятность инцидента, связанного с лабораторией", - указал Питер Бен Эмбарек.

"Мы изучили каждую гипотезу и изучили вероятность каждой из них. Наиболее вероятной является передача вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар", - заявил Питер Бен Эмбарек. Он также отметил, что версия с передачей вируса через поверхность замороженных продуктов также является очень вероятной.

При этом глава миссии ВОЗ отметил, что ученые пока не знают, какую роль сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в китайском Ухане в распространении коронавируса нового типа. "Мы не знаем конкретную роль рынка "Хуанань". Нам известно, что в декабре 2019 года там была вспышка среди людей, которые были на рынке, - сказал он. - Как вирус появился на рынке и распространился там, до сих пор неизвестно".

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".-0-