Глава Афганистана призвал мировое сообщество объединить усилия для борьбы с производством наркотиков

14 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, выступая на саммите ШОС в Бишкеке, призвал мировое сообщество обратить внимание на проблему производства наркотиков в его стране.

Мохаммад Ашраф Гани отметил, что наркотики, терроризм и война являются большими вызовами для Афганистана. Он заявил о приветствии любой поддержки в борьбе с этим злом.

Глава Афганистана рассказал, что в последнее время на территории страны были уничтожены 53 лаборатории, которые занимались производством различных наркотических веществ, среди них - опий, героин и амфетамины. "Это должно вызвать беспокойство у мирового сообщества", - заявил президент. Он призвал правительства консолидировать усилия для эффективной борьбы с этой проблемой.-0-