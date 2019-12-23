Глава Boeing подал в отставку

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX, сообщает ТАСС.

На этой должности его сменит Дэвид Кэлхун. Задачей нового руководства станет "безопасное возвращение 737 MAX" к полетам, отмечают в компании.

Как сообщалось ранее, с января 2020 года компания Boeing временно прекратит выпуск самолетов серии 737 MAX. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: в марте 2019 года в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и в октябре 2018 года в Индонезии, когда жертвами трагедии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этой серии по соображениям безопасности.-0-