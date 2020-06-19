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19 июня 2020, 13:14

Глава ЕЦБ заявила о резком спаде экономики ЕС

Фото ru.oxu.az
Фото ru.oxu.az

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении в II квартале 2020 года, заявила, выступая на онлайн-саммите ЕС, глава Европейского центробанка Кристин Лагард. О тезисах ее выступления ТАСС сообщил один из европейских дипломатов.

"Мадам Лагард заявила о предстоящем резком, драматическом спаде в экономике ЕС. В II квартале он составит 13% в пересчете на год, в целом в 2020 году - 8,7%. Она отметила, что экономический кризис еще не проявился в полной мере, в частности, еще не оформилось его влияние на рынок труда. Уровень безработицы может достичь 10% в этом году", - сообщил источник.

Кристин Лагард призвала лидеров как можно скорее согласовать предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики ЕС объемом 750 млрд евро, чтобы способствовать началу восстановления экономики.-0-

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