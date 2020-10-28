Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС принять новые меры в связи со второй волной пандемии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна пандемии стремительно распространяется по территории Евросоюза, и страны сообщества должны совместно принять новые меры для борьбы с ней. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией. Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений", - заявила она.

По ее словам, ЕК выделила 100 млн евро для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза.

"Для повышения скорости тестирования Еврокомиссия выделила 100 млн евро на закупку экспресс-тестов на антитела, которые позволяют получать результаты значительно раньше, чем ПЦР-тесты. Эти тесты будут распределены между всеми странами ЕС, - сообщила она. - Конечно, основой нашего тестирования остаются ПЦР-тесты, которые значительно более эффективны. Однако в вопросах массового тестирования, когда важна скорость, экспресс-тесты имеют для нас огромное значение. Речь, конечно, не идет о выборе между этими тестами, мы говорим об их взаимодополняющем использовании".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что порядок тестирования с использованием разных типов тестов, а также алгоритмы массового тестирования граждан в различных регионах изложены в предложенной Еврокомиссией странам сообщества Стратегии тестирования. Этот документ должен обеспечить единый подход к тестированию и взаимному признанию результатов тестов на коронавирус.

Глава ЕК отметила, что вакцины от коронавируса первого поколения обеспечат в лучшем случае 70%-ую вероятность иммунитета. "Ни одна вакцина не обеспечивает 100% иммунитета, первое поколение вакцин может обеспечить порядка 70% иммунитета, возможно, менее. Этот показатель мы уже будем считать эффективным", - сказала она.

По словам советника главы Еврокомиссии по борьбе с пандемией коронавируса Питера Пиота, тесты на коронавирус должны стать такими же доступными в ЕС, как тесты на беременность. Однако в реальности до этого еще очень далеко: например в Бельгии, чтобы пройти тест, необходимо простоять в очереди на улице от одного до трех часов.

Как отмечается, смертность из-за коронавируса в ЕС снизилась наполовину по сравнению с весенней вспышкой, так как сфера здравоохранения сейчас лучше подготовлена.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на настоящий момент почти все страны сообщества вошли в "красную зону" по числу заражений, то есть этот показатель значительно превышает пороговую для ЕС отметку 120 случаев за последние две недели на 100 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44 млн человек, более 1,16 млн умерли.-0-