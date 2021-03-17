Глава Еврокомиссии заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением COVID-19 в Евросоюзе вновь ухудшается, страны сообщества должны нарастить темпы вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Если мы посмотрим на эпидемическую ситуацию в ЕС, то она ухудшается. Мы видим появление новых штаммов. Мы видим формирование третьей волны в странах сообщества. И мы знаем, что мы должны нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что страны Евросоюза продолжают недополучать вакцины по заключенным в прошлом году контрактам с западными разработчиками. В первом квартале ЕС рассчитывает получить порядка 100 млн доз вакцин вместо запланированных 166 млн. Впрочем, Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что ситуация выправится во втором квартале: ЕК в этот период ожидает получить 360 млн доз вакцин, которых должно быть достаточно для вакцинации чуть более 200 млн человек.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия по-прежнему привержена своей цели обеспечить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу сентября.-0-