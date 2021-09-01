Глава Европарламента заявил об отказе стран ЕС массово принимать беженцев из Афганистана

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одно из государств Евросоюза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Об этом заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед, сообщает ТАСС.

"Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех афганцах, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии (военной кампании США, продолжавшейся с 2001 года), разделяя ее цели и задачи", - сказал Давид Сассоли.

Глава ЕП призвал сделать выводы из этой ситуации, которые, по его мнению, должны заключаться в усилении власти институтов ЕС, в частности путем перехода к системе принятия внешнеполитических решений в Совете ЕС голосованием и квалифицированным большинством голосов, а не путем достижения общего компромисса. Он также призвал ускорить процесс расширения ЕС, в частности, как можно быстрее принять в сообщество государства Западных Балкан.

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда в ЕС прибыло больше 1 млн нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке.

Главы МВД объявили, что эвакуация афганцев, сотрудничавших с институтами ЕС и странами Евросоюза, будет продолжена. "С этой целью интенсивная работа проводится для определения целевых решений, для остающихся отдельных случаев людей, которые находятся под угрозой в Афганистане", - говорится в итоговом документе встречи.

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по итогам заседания Совета ЕС написала в Twitter, что созовет в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана.

31 августа Соединенные Штаты Америки вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. 15 августа боевики движения "Талибан" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-