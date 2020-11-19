Глава Европейского бюро ВОЗ рассказал, как избежать локдауна

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге высказал мнение, что локдауна можно избежать, если защитными масками будет пользоваться 95% населения страны. Об этом сообщает чешский новостной портал novinky.cz.

"Можно обойтись без блокировок. Я поддерживаю свое ранее высказанное заявление о том, что изоляция - это последнее средство в борьбе с пандемией, - подчеркнул Ханс Клюге. - Использование защитных масок - это не панацея, поскольку их нужно применять в комплексе с другими мерами. Однако если защитные маски использует 95% населения, в локдауне нет необходимости". При этом Клюге отметил, что если локдаун в стране уже введен, отменять его нужно постепенно, без спешки.

Кроме того, по мнению эксперта, закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют массовому распространению COVID-19. Он отметил, что, в частности, начальные школы в Европе обязательно должны продолжать работу в очном режиме.

Клюге прокомментировал многообещающие результаты третьего этапа клинических испытаний вакцин. Он отметил, что вакцины важны, но это "не волшебная пилюля", потому что, особенно вначале, их поставки будут сильно ограничены.

Также директор Европейского бюро ВОЗ дал напутствия европейцам на тему празднования предстоящего Рождества и Нового года. "Это будет другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым, - отметил Ханс Клюге. - Несмотря на холода, если позволяют местные ограничения, собирайтесь с близкими на пикники в парках".

По последним данным Reuters, число зараженных коронавирусом в Европе возросло до 14 668 592, с момента вспышки скончались 337 224 человека. Общее число зараженных в мире превысило 56,2 млн, скончались за все время более 1,3 млн человек.-0-