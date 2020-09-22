Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС на 1-2 октября из-за подозрения на заражение новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник представитель Шарля Мишеля Баренд Лейтс, передает ТАСС.

"Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус, - сказал Баренд Лейтс. - Глава Евросовета принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, на 1-2 октября",

Сообщается, что в настоящий момент Шарль Мишель на карантине. Его тесты на коронавирус отрицательные.-0-