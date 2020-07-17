Глава Евросовета призвал лидеров ЕС согласовать бюджет на саммите в Брюсселе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021-2027 годы и фонд восстановления экономики ЕС после пандемии на саммите в Брюсселе. Об этом он заявил по прибытии на саммит, сообщает ТАСС.

"Нам предстоит очень сложная дискуссия, это первый физический (очный. - Прим. ТАСС) саммит с начала кризиса. Это будет очень сложно, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о людях, европейском будущем. Убежден, что при наличии политической воли и мужества мы сумеем достичь результата", - заявил Шарль Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит подчеркнула, что ЕС сможет выйти из пандемии COVID-19 более сильным, если главам государств и правительств сообщества удастся согласовать бюджет и меры по поддержке экономики. "Все предложения лежат на столе переговоров, и решение возможно", - подчеркнула она.

Внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану ЕС в 1,074 трлн евро и фонду восстановления экономики после пандемии в 750 млрд евро. Планы восстановления ЕС, подготовленные Еврокомиссией, предусматривают приоритетные госдотации зеленым и цифровым отраслям экономики ЕС, остальное будут финансировать по остаточному принципу.

16 июля источник в Европейском совете сообщил журналистам, что у стран сообщества нет предварительного соглашения ни по способам наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни о будущем распределении между членами ЕС дотаций из евроказны. По последним оценкам Еврокомиссии, в текущем году ЕС ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.-0-