Глава Finnair назвал пандемию самым тяжелым кризисом в истории авиации

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения на полеты стали самым тяжелым кризисом за столетнюю историю коммерческой авиации. Об этом заявил Топи Маннер, главный исполнительный директор финской авиакомпании Finnair, которая была создана в 1923 году, сообщает РБК.

По итогам первого полугодия 2021 года пассажиропоток Finnair, которая специализируется на полетах между Европой и Азией, рухнул на 80% - с 2,8 млн до 600 тыс. человек. Выручка компании сократилась на 64,2%, до 225,4 млн евро.

По словам Топи Маннера, пандемия стала самым сложным стресс-тестом для авиакомпании Finnair и ее сотрудников. Чтобы спасти авиакомпанию, пришлось значительно сократить расходы. "Во время пандемии мы приняли очень правильные решения по управлению финансами: существенно сократили расходы и улучшили эффективность затрат", - говорит Топи Маннер.

Компания сократила затраты c помощью временных мер более чем на 2 млрд евро и еще на 200 млн евро за счет снижения постоянных статей расходов (включают затраты на аренду недвижимости, лизинг самолетов и административные расходы).

"Мы буквально перевернули каждый камень, - рассказывает глава авиакомпании. - Например, мы сократили на 30% штаб-квартиру и изменяем структуру управления, делая ее менее иерархической". Перевозчику также пришлось уменьшить офисные площади на 40% и изменить IT-инфраструктуру.

Глава Finnair прогнозирует, что 2022 год будет годом восстановления рынка авиаперевозок в целом и для Finnair в частности. Но он затруднился сказать, когда компания вернется к прибыльности.-0-