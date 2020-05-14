Глава французской фармкомпании заявил, что первыми вакцину от коронавируса могут получить США

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава крупнейшей французской фармкомпании Sanofi Пол Хадсон заявил, что первыми вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается компания, получат США, сообщает RFI.

"Если мы берем на себя риск, чтобы помочь вам в производстве вакцины, мы ждем от вас, что первыми вакцину получим мы", - пояснил Пол Хадсон позицию американских властей.

Sanofi, которая является одним из главных в мире производителей вакцин, начала работать над разработкой вакцины от нового коронавируса в середине февраля. Лаборатория проводит исследования совместно с американским агентством BARDA, которое находится в ведомстве Министерства здравоохранения США.

Заявление главы Sanofi вызвало полемику во Франции. Госсекретарь Франции по вопросам экономики, а также представители как левой, так и правой оппозиции назвали слова главы Sanofi "неприемлемыми". "Немыслимо, чтобы компания, штаб-квартира которой находится во Франции и которая получает здесь налоговые льготы на исследования, отдала вакцину не нам, а США. Эмманюэль Макрон, вы должны действовать", - обратился к президенту Франции бывший министр здравоохранения в правительстве Николя Саркози Ксавье Бертран.

Эмманюэль Макрон отреагировал на заявление Пола Хадсона в четверг. "Эта вакцина должна быть общемировым достоянием и не зависеть от законов рынка", - заявили в окружении президента. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подчеркнул, что общедоступность вакцины "не обсуждается".-0-