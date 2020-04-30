Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы падения экономической активности в США во втором квартале текущего года, скорее всего, будут беспрецедентными. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду, сообщает ТАСС.

"Решительные меры, которые мы как страна принимаем, чтобы взять под свой контроль распространение коронавируса, привели к внезапной остановке большей части экономики. В целом экономическая активность в II квартале, вероятно, снизится до беспрецедентного уровня. Уровень инфляции также сохраняется, отражая более слабый спрос и значительно более низкие цены на энергоносители", - сказал Джером Пауэлл.

"Очевидно, что последствия для экономики являются серьезными. Миллионы людей теряют работу. Как ожидается, доклад о занятости, который выйдет на следующей неделе, покажет, что уровень безработицы, который всего два месяца назад был минимальным за 50 лет, достиг двузначных показателей", - добавил глава ФРС.

При этом Джером Пауэлл отметил, что снижение базовой процентной ставки не сможет остановить резкое падение экономической активности в США. "Мы привержены тому, чтобы использовать все наши инструменты для поддержки экономики в эти трудные времена. В прошлом месяце понизили ставку почти до нуля. Мы заявляли тогда и заявили вновь сегодня, что, как ожидается, будем поддерживать ставку на этом уровне, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен", - сказал председатель ФРС.

"Конечно, снижение процентной ставки не может остановить резкое падение экономической активности, вызванное закрытием предприятий и другими формами социального дистанцирования", - подчеркнул Джером Пауэлл.

По его словам, в III квартале экономика США может значительно вырасти, однако существует риск появления второй волны распространения нового коронавируса. "Что касается III квартала, то может произойти весьма значительный рост экономики. Даже с учетом уровня ее падения, темпы роста могут быть довольно значительными, хотя маловероятно, что они быстро вернут нас к докризисным показателям. Этот период несет риск новых вспышек вируса, чего мы хотели бы избежать", - отметил он.

Глава финрегулятора также подчеркнул, что в экономических прогнозах всегда отсутствует определенность. "Сегодня они необычайно неопределенные в связи с тем, что большая часть показателей экономики зависит от развития вируса и успешности мер, которые мы принимаем для его сдерживания", - добавил Джером Пауэлл. По его словам, США ожидает период резкого сокращения экономической активности, снижения потребительских расходов, инвестиций, а также роста безработицы.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.-0-