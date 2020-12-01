Глава ФРС рассказал, как сроки распространения вакцины от COVID-19 влияют на экономику США

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние сообщения о вакцинах от коронавирусной инфекции позитивны, однако в экономике США сохраняется неопределенность из-за вопросов относительно сроков распространения препаратов. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, сообщает ТАСС.

"Экономическая активность в США восстанавливалась после депрессивного уровня во втором квартале. Открытие экономики привело к быстрому восстановлению активности, реальный ВВП вырос на 33% в третьем квартале, - сказал Джером Пауэлл. - Однако в последние месяцы темпы замедлились". По данным ФРС, расходы граждан на товары, особенно длительного использования, даже превысили докризисный уровень, в то время как траты в сфере услуг остаются низкими из-за действующих ограничений на собрания большого числа людей.

Вместе с тем увеличение расходов населения связано также со стимулирующими выплатами и расширенными пособиями по безработице, отметил председатель ФРС. "Перспективы для экономики чрезвычайно неопределенны и будут зависеть в большей части от успеха усилий по сдерживанию вируса, - полагает он. - Полное восстановление маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в безопасности возвращения к широкому спектру деятельности".

"Последние новости о вакцине очень позитивны в среднесрочной перспективе. Сейчас сохраняются значительные вызовы и неопределенности, включая время, производство и распределение, эффективность вакцины среди разных групп, - обратил внимание Джером Пауэлл. - Все еще сложно оценить сроки и масштабы экономических последствий данных событий".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу Международного валютного фонда, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в 2021 году.-0-