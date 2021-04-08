Глава ФРС считает, что восстановление экономики США невозможно до победы над пандемией

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормальное восстановление экономики США является невозможным без полной победы над пандемией COVID-19. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, сообщает ТАСС.

Джером Пауэлл полагает, что пока весь мир не будет вакцинирован и есть риск новых мутаций, система не сможет полностью возобновить экономическую активность по всему миру. "Вирус не соблюдает пограничный режим, и пока весь мир не будет вакцинирован, есть риск новых мутаций, и мы не сможем по-настоящему с уверенностью возобновить экономическую активность по всему миру", - сказал он в эфире телеканала CNBC.

Пауэлл в этой связи также отметил, что всеобщая вакцинация "это не только правильное, но и умное решение".

Глава ФРС добавил, что США очень пристально отслеживают прогресс в вопросе вакцинации по всему миру, и выразил мнение, что темпы вакцинации за рубежом стоит рассматривать как фактор риска, который влияет на прогресс в восстановлении экономики Соединенных Штатов.-0-