Глава ФРС США заявил, что ВВП страны в II квартале может сократиться на 20-30%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы достичь 20-25%. Такое мнение высказал в воскресном интервью телекомпании CBS председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, сообщает ТАСС.

По мнению главы ФРС, нынешнею ситуацию не стоит называть второй Великой депрессией. "Есть некоторые очень фундаментальные различия. Во-первых, у нас была очень здоровая экономика два месяца назад. Это внешнее событие, по сути это стихийное бедствие. В 1920-х годах, когда случился крах, финансовая система провалилась. Здесь наша финансовая система сильна и способна выдержать это", - сказал он. "Это будет очень резкий спад, но этот спад должен быть гораздо более коротким чем то, что у вас ассоциируется с 1930-ми годами", - считает Джером Пауэлл.

Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится. "Думаю, что в течение следующих нескольких месяцев вы увидите, как начнется восстановление - по мере того, как компании вновь открываются и люди возвращаются к работе. Нам важно избежать второй волны вируса в этот период времени. Если нам это удастся, экономика сможет продолжить восстанавливаться. Мы увидим, как ВВП возвращается к росту после очень низких показателей в этом квартале. Мы увидим, как снизится безработица", - отметил он.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных газетой "Вашингтон пост" экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.-0-