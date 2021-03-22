Глава Генштаба ВС Армении заявил, что армия сохранит нейтралитет в политических вопросах

Фото ТАСС
22 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Новый глава Генерального штаба Вооруженных Сил Армении Артак Давтян заявил, что армия страны будет сохранять нейтралитет в политических вопросах.
"Вооруженные Силы Армении, которые согласно конституции подчиняются правительству, а также находятся под гражданским контролем, в политических вопросах будут сохранять нейтралитет, руководствуясь исключительно обязанностью обеспечения обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Армения", - говорится в распространенном 22 марта заявлении Артака Давтяна.-0-