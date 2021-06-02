Глава IATA считает, что повсеместные ограничения на пассажирские полеты больше не нужны

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш выразил мнение, что больше не существует необходимости в повсеместных ограничениях на пассажирские полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства Reuters.

Вилли Уолш сослался на данные британской Национальной службы здравоохранения. Согласно ее информации, по итогам проверки 365 895 тестов, которые сдавали прибывающие в королевство пассажиры с февраля по май, положительные результаты были получены в 2,2% случаев. "Повсеместные ограничения для людей больше не нужны", - указал генеральный директор IATA.

Согласно прогнозам данной организации, общее число авиапассажиров в 2021 году будет примерно наполовину ниже, чем в 2019 году.

В конце июля прошлого года ведущий экономист IATA Брайан Пирс заявил, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса, восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Одной из причин этого, по его мнению, стала тяжелая ситуация с коронавирусом в США и других развитых странах.-0-