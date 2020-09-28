Глава Исполкома СНГ призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев призвал Азербайджан и Армению к скорейшему прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте организации.

"В СНГ очень надеются на скорейшее прекращение боевых действий и возвращение двух соседних государств - участников СНГ к диалогу с целью мирного разрешения конфликта", - говорится в заявлении.

Сергей Лебедев отметил, что через две недели планируются заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. "В этой связи представляется особенно важным как можно скорее прекратить кровопролитие", - заявил Сергей Лебедев.

Председатель Исполнительного комитета СНГ обратил внимание на то, что во всех странах Содружества прозвучали заявления с призывами к руководству Азербайджанской Республики и Республики Армения к скорейшему прекращению огня.-0-