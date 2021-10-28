Глава итальянской газеты: санкции мешают преодолеть разлом, вызванный в мире пандемией

28 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Санкции мешают преодолеть разлом, вызванный в мире пандемией COVID-19. Об этом заявил известный итальянский журналист, директор ежедневной деловой газеты II Sole 24 Ore Фабио Тамбурини на XIV Евразийском экономическом форуме, который открылся сегодня в итальянской Вероне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции абсолютно не имеют ничего общего с построением мостов между странами", - сказал Фабио Тамбурини.

Он констатировал, что пандемия усугубила различия между теми странами, население которых имело возможность привиться от коронавирусной инфекции, и другими народами. "Пандемия усилила различия и между странами Запада. В том числе и ведущие страны переживают момент больших потрясений, - отметил директор газеты II Sole 24 Ore. - Те же США, которые сегодня разрознены как никогда. И это касается не только различий между республиканцами и демократами, достигшими пика во время президентства Трампа. США разрознены и в том, как они понимают отношения с другой великой державой - Китаем".

Фабио Тамбурини отметил: ситуация в Европе тоже очень сложная. "Страны, которые традиционно занимали ведущую роль в Евросоюзе, сталкиваются и вынуждены считаться с ситуациями, которые до недавнего времени нельзя было представить", - заявил он. По его мнению, уход со сцены Ангелы Меркель подразумевает очень важные изменения в Германии. "Перед выборами стоит и Франция, где лидерство Эммануэля Макрона подвергается очень большому испытанию. В общем, кризис политической картины в главных европейских странах и кризис лидерства налицо", - резюмировал Фабио Тамбурини.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают практические вопросы и проблемы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Форум открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день пройдут дискуссии о последствиях пандемии для банков и финансового сектора, технологических инновациях и цифровом переходе, роли фармацевтической промышленности в современной экономике. Речь пойдет и о дебатах о преодолении неолиберальной модели.

Организуют мероприятие некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-

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